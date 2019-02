Snowboard oggi (8 febbraio), Mondiali 2019: programma, orari e tv. Tutti gli italiani in gara

Dopo che il maltempo ha scoperto le carte in tavola, costringendo la direzione ad annullare addirittura la gara di Big Air, torna in scena il Mondiale per quanto riguarda lo snowboard: oggi è il momento delle finali per l’Halfpipe. Nessun italiano in gara né al maschile né al femminile. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti odierni.

Mondiali snowboard 2019

Venerdì 8 febbraio

19.00 Finali Halfpipe e femminili

Foto: Pier Colombo