Snowboard, Mondiali 2019: Scotty James e Chloe Kim trionfano da favoriti nell’Halfpipe

Si torna a parlare di finali e di medaglie assegnate ai Mondiali di snowboard in terra statunitense, dopo il big air annullato a causa delle avverse condizioni meteo. Oggi si è disputato l’Halfpipe e a vincere sono stati i grandi favoriti della vigilia: l’australiano Scotty James e la statunitense Chloe Kim. Non erano impegnati rappresentanti italiani nella disciplina.

Show per James, che timbra una clamorosa tripletta: dopo Kreischberg 2015 e Sierra Nevada 2017 arriva il terzo trionfo iridato. La sua carta se l’era giocata già nella prima run, ma nella terza ha deciso di strabiliare tutti con una discesa da 97,50, vicinissima alla perfezione. Seconda piazza e splendido argento per il giovanissimo giapponese Yuko Totsuka, già protagonista in Coppa del Mondo: 92,25 per lui. A completare il podio troviamo a sorpresa lo svizzero Patrick Burgener. Nella top-5 anche Toby Miller (Stati Uniti) e Kent Callister (Australia).

Chloe Kim invece si ripete ad un anno di distanza dal capolavoro di PyeongChang: arriva la doppietta, dopo le Olimpiadi anche i Mondiali per la Millenial. Run da 93,50, devono arrendersi tutte le rivali, davvero staccatissime. Sul podio troviamo la cinese Xuetong Cai, con 84.00, e la connazionale e coetanea di Kim, Maddie Mastro. Delusione per la spagnola Queralt Castillet, quarta e staccata di un punto dal podio.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock