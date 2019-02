Snowboard, Mondiali 2019: domani si assegnano i titoli nel Big Air, l’Italia punta su Alberto Maffei

Domani andranno in scena le gare del Big Air ai Mondiali di snowboard a Canyons (USA). L’Italia sarà presente con quattro atleti al maschile e l’obiettivo sarà quello di avere un nostro portacolori in finale. La punta azzurra sarà Alberto Maffei, che dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, vorrà essere protagonista in questa rassegna iridata. Il 23enne trentino in questa stagione ha ottenuto un decimo posto a Modena e proverà a ripetere quella prestazione per ottenere il pass per la finale. Può ambire ad un buon piazzamento anche Emil Zulian, mentre Loris Framarin e Nicola Liviero proveranno a stupire.

I due atleti più quotati sono lo statunitense Chris Corning, vicecampione in carica e vincitore dell’ultima sfera di cristallo, e il giapponese Takeru Otsuka, sempre sul podio nelle tre gare di Coppa del Mondo fino ad ora disputate. Attenzione poi anche allo svedese Sven Thorgren, vincitore dell’ultima gara a Pechino e che ai Mondiali del 2015 realizzò il miglior punteggio nelle qualificazioni. Tra gli altri pretendenti al podio citiamo i norvegesi Mons Roisland e Marcus Kleveland, l’austriaco Clemens Millauer e il finlandese Kalle Jarvilehto.

Al femminile la grande favorita sarà l’austriaca Anna Gasser, campionessa iridata ed olimpica in carica e pronta a salire ancora una volta sul gradino più alto del podio. Le sue principali rivali saranno sulla carta le giapponesi Miyabi Onitsuka e Reira Iwabuchi, che si sono dimostrate le più brillanti nelle ultime gare. In corsa per le medaglie ci saranno anche la neozelandese Zoi Sadowski Synnott, la norvegese Silje Norendal, la canadese Silje Norendal e la finlandese Enni Rukajarvi.

Foto: Pier Colombo