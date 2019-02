Skeleton, Mondiali 2019: a Whistler favoriti i russi Nikitina e Tretiakov, ma il pronostico è aperto

L’inverno si sta per concludere e così anche le varie competizioni per quanto riguarda gli sport di neve e ghiaccio: si è chiusa in quel di Calgary la Coppa del Mondo di skeleton, settimana prossima sarà la volta dell’appuntamento finale, quello forse più importante, con i Mondiali che vanno in scena in quel di Whistler, sul catino che ha ospitato le Olimpiadi del 2010. Come di consueto saranno quattro le run da svolgersi, due al giorno in due giornate consecutive.

A livello maschile il favorito, visto l’andamento in chiave sfera di cristallo, sembra essere il russo Alexander Tretiakov: dopo il caos post Sochi 2014 sembra essere tornato al top, trionfando nel massimo circuito internazionale. Nel palmares per lui già un oro iridato, agguantato a St. Moritz nel 2013. Attenzione però alla mina vagante Yun Sungbin: il coreano ha disputato una stagione davvero regolarissima, non scendendo mai dal podio. È in ottimo stato di forma e lo dimostra la vittoria nell’ultima tappa di Calgary. Da seguire ovviamente il fenomeno Martins Dukurs, che da un paio di stagioni a questa parte però sembra essere nella fase calante della propria carriera. Per il podio ci sarà sicuramente anche l’altro russo, Nikita Tregubov.

Russia attesa anche a livello femminile con Elena Nikitina, vincitrice della sfera di cristallo, che può giocare il ruolo di favorita. Pronostico però apertissimo tra le donne: cercheranno l’oro sicuramente le tedesche con Tina Hermann e Jacqueline Loelling che ha rinunciato alle ultime tappe di Coppa per prepararsi al meglio per la manifestazione iridata. Attenzione alle padrone di casa: Mirela Rahneva ha dato spettacolo a Calgary, occhi puntati anche su Elisabeth Maier.

credit IBSF/Viesturs Lacis