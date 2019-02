Skeleton, Coppa del Mondo Lake Placid 2019: vittoria a pari merito per Loelling e Nikitina, russa vicina alla sfera di cristallo

Penultimo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di skeleton a livello femminile: dopo più di tre settimane di pausa si è tornati in gara, con il massimo circuito internazionale che si è spostato verso il Nordamerica, precisamente a Lake Placid (Stati Uniti). Una doppia vincitrice per la gara statunitense: a trionfare a pari merito sono infatti Jacqueline Loelling ed Elena Nikitina.

Le due grandi favorite, dominatrici della stagione, hanno diviso dunque il primo gradino del podio. Spettacolare la rimonta da parte della giovanissima tedesca che nella seconda run, stampando il miglior tempo, è riuscita a recuperare i 20 centesimi di ritardo accumulati dalla russa dopo la prima discesa. Per la campionessa d’Europa però la gioia di conservare i 43 punti di vantaggio sulla rivale in classifica di Coppa: con la sola gara di Calgary da disputare la russa è sempre più vicina al trionfo in chiave sfera di cristallo. A completare la top-3 oggi troviamo la sorpresa statunitense: Kendall Wesenberg, padrona di casa classe 1990, trova il secondo podio della carriera giungendo terza a 51 centesimi dalla vetta. Nella top-5 la canadese Mirela Rahneva e l’altra teutonica Sophia Griebel.

