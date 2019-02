Skeleton, Coppa del Mondo Calgary 2019: Mirela Rahneva si impone in casa, Nikitina verso la sfera di cristallo

Seconda vittoria nel giro di tre gare per quanto riguarda la canadese Mirela Rahneva: dopo essersi imposta sulla tecnica pista di St. Moritz questa volta arriva la gioia casalinga per l’atleta della Foglia d’Acero che trionfa in quel di Calgary nella penultima tappa della Coppa del Mondo di skeleton. Domani infatti si chiuderà il programma con gara-2, che andrà a recuperare quella annullata a Koenigssee.

Dominio assoluto per Rahneva che non lascia davvero niente alle avversarie: miglior tempo in entrambe le run, totale di 1:54.52. Seconda posizione per la teutonica Tina Hermann: 46 centesimi di ritardo per colei che occupa la piazza d’onore anche nella classifica di Coppa. A completare il podio troviamo l’altra atleta di casa, l’attesa Elisabeth Vathje, ora Maier.

Subito ai piedi del podio la russa Elena Nikitina: resta tranquillamente al comando della classifica e si appresta a conquistare, senza disastri nella gara di domani, la sfera di cristallo.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Photo: IBSF/Viesturs Lācis