Short track, Martina Valcepina LAMPO AZZURRO! 500 metri da padrona, che vittoria in Coppa del Mondo a Dresda!

Martina Valcepina semplicemente strepitosa nella tappa di Coppa del Mondo a Dresda (Germania) di short track. L’azzurra qualificatasi in finale nei 500 metri ha posto il proprio sigillo nella prova più veloce del programma, ottenendo sulla pista teutonica il suo primo successo in World Cup. Un anello di ghiaccio che già l’anno scorso aveva portato fortuna all’atleta nativa di Sondalo, che negli Europei seppe centrare l’oro in questa specialità e nei 1500 metri, terminando al secondo posto nell’overall alle spalle del fuoriclasse nostrana Arianna Fontana. Un risultato che premia la dedizione di Martina, autrice quest’oggi di una prestazione perfetta.

Una gara che, dopo la falsa partenza, è stata sublime. La migliore al via, l’azzurra ha saputo gestire l’incedere alle sue spalle dell’olandese Lara van Ruijven e della polacca Natalia Maliszewska, tra le favorite della vigilia. Non ha tremato Valcepina, che ha pennellato ogni curva non dando l’opportunità alle avversarie di trovare un pertugio in cui infilarsi. Nell’ultimo giro il tentativo estremo della orange non è servito perchè la nostra portacolori ha conservato lucidità, ottenendo il crono di 43″049 a precedere appunto la tulipana (43″075) e Maliszewska (43″164). Dopo dunque l’argento continentale a Dordrecht (Olanda) di questo 2019 sempre nei 500 metri, una firma d’autore per la pattinatrice italica.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico