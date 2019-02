Short track, Coppa del Mondo Dresda 2019: primo podio azzurro della stagione! Cyntia Mascitto terza nei 1000m. Confortola settimo nei 1500m

L’Italia si sblocca a Dresda. Nella quarta tappa di Coppa del Mondo arriva finalmente il primo podio azzurro. A conquistarlo è Cynthia Mascitto, che ha chiuso al terzo posto i 1000m femminili. Una bellissima prestazione della pattinatrice nata a Montreal che ha stabilito il tempo di 1.32.448, venendo battuta solamente nella volata finale dalla russa Sofia Prosvirnova (1.32.331) e dalla sudcoreana Choi Ji Hyun (1.32.444). Per Mascitto si tratta del secondo podio in carriera in Coppa del Mondo dopo il terzo posto ottenuto nei 1.000 metri di Minsk nel febbraio del 2017. Sempre in questa gara da segnalare anche la buona gara di Lucia Peretti, giunta fino alla finale B dove ha chiuso poi in quarta posizione.

Una finale B che hanno raggiunto anche Martina Valcepina ed Elena Viviani nei 1500m. Le due azzurre hanno poi concluso la loro gara rispettivamente al terzo e settimo posto. In una finale A con ben otto atlete a spuntarla è stata la sudcoreana Kim Ji Yoo davanti alla canadese Kim Boutin e all’olandese Suzanne Schulting.

Buone prestazioni in campo maschile ed in particolare nei 1500m con un ottimo Yuri Confortola. Il valtellinese ha raggiunto la finale A, concludendo poi in settima posizione al termine di una gara molto combattuta e con tutti i pattinatori molto vicini. Vittoria per il sudcoreano Kim Gun Woo, che ha battuto il canadese Charles Hamelin ed il connazionale Lim Hyo Jun.

Bravi anche Mattia Antonioli e Marco Giordano, che si sono qualificati per la finale B dei 1000m, chiudendo rispettivamente in terza e quinta posizione. La Corea del Sud firma il tris di vittorie, trionfando anche in questa distanza con Hwang Dae Heon, che si è imposta davanti al canadese Charle Cournoyer e al connazionale Hong Kyung Hwan. Sfiora la qualificazione alla finale A la staffetta maschile. Il quartetto formato da Andrea Cassinelli, Mattia Antonioli, Tommaso Dotti e Yuri Confortola ha chiuso al terzo posto dietro il Canada ed il Giappone, perdendo il duello finale contro i nipponici.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico