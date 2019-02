Serie A calcio oggi (10 febbraio), chi gioca? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn

Oggi, domenica 10 febbraio, si completa il 23° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Un turno che avrà inizio con il lunch match delle 12.30 tra Bologna e Genoa, con i padroni di casa a caccia di importanti punti salvezza. Alle 15.00 si svolgeranno tre partite: Atalanta-Spal, Torino-Udinese e Sampdoria-Frosinone. Alle 18.00 la Juventus giocherà in trasferta con il Sassuolo, sfida in cui i bianconeri proveranno a riscattare le ultime prestazioni non convincenti. Infine alle 20.30 il Milan ospiterà il Cagliari, con i rossoneri che dovranno rispondere alle avversarie per rimanere al quarto posto.

Di seguito il programma completo della 23ma giornata di Serie A, con gli orari di tutte le partite e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO 23ma GIORNATA SERIE A CALCIO

Domenica 10 febbraio

12.30 Bologna-Genoa DAZN

15.00 Atalanta-Spal Sky

15.00 Sampdoria-Frosinone DAZN

15.00 Torino-Udinese Sky

18.00 Sassuolo-Juventus Sky

20.30 Milan-Cagliari Sky

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni Shutterstock.com