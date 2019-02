Serie A calcio in tv, orari delle partite 22-24 febbraio. Come vederle in streaming su Sky e Dazn

Dopo l’abbuffata del calcio europeo, tra Champions League ed Europa League, torna il campionato di calcio di Serie A per la sua venticinquesima giornata, che si preannuncia interessante.

La Juventus, reduce dal pesante ko di Madrid contro l’Atletico in Champions, affronterà al Dall’Ara il Bologna, in piena lotta per non retrocedere. I bianconeri vorranno centrare i tre punti per mantenere la velocità di crociera e cancellare definitivamente la prova del Wanda Metropolitano. Altri due scontri che mettono di fronte alta e bassa classifica sono quelli tra Milan ed Empoli a San Siro e Frosinone-Roma al “Benito Stirpe”. Gialloazzurri che sperano nell’impresa avendo ancora come target la permanenza nella categoria. Senza ombra di dubbio, il match più importante del turno è Fiorentina-Inter in termini di alta classifica. Decisamente particolare il caso di Lazio-Udinese: il confronto è stato rinviato per pura mancanza di date disponibili dell’Olimpico, occupato sia dal Sei Nazioni di rugby che dalla Lazio stessa in Coppa Italia. Appena la Lega Serie A troverà una data disponibile tra quelle in cui sono impegnati i biancocelesti, vi inserirà il recupero di questo incontro. Torino-Atalanta infine potrebbe valere una possibilità per entrare nel giro europeo.

La venticinquesima giornata di Serie A (Lazio-Udinese esclusa) si terrà da oggi, venerdì 22, a domenica 24 febbraio 2019. Sarà possibile seguire sette delle nove partite in diretta tv sui canali di Sky Sport, mentre tre di esse, vale a dire Frosinone-Roma, Sampdoria-Cagliari e Sassuolo-Spal, saranno visibili in diretta streaming su DAZN.

VENERDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20.30 Milan-Empoli diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

SABATO 23 FEBBRAIO

ore 18.00 Torino-Atalanta diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Frosinone-Roma diretta streaming su DAZN

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 12.30 Sampdoria-Cagliari diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Bologna-Juventus diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Chievo-Genoa diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Sassuolo-Spal diretta streaming su DAZN

ore 18.00 Parma-Napoli diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Fiorentina-Inter diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI – Lazio-Udinese

