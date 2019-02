Serie A calcio, chi gioca oggi? Programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming

Oggi domenica 3 febbraio sono in programma cinque partite valide per la 22^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Riflettori puntati sul big match dell’Olimpico tra Roma e Milan, i giallorossi devono riscattare la batosta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina mentre i rossoneri sono galvanizzati dal raggiungimento della semifinale: scontro diretto fondamentale per un posto nella prossima Champions League, i giallorossi devono prontamente rialzare la testa ma i ragazzi di Gattuso hanno i mezzi per rispondere trascinati dai gol di Piatek.

Alle ore 18.00 toccherà all’Inter contro il Bologna, i nerazzurri sono reduci dai calci di rigore contro la Lazio e non vorranno sbagliare di fronte al proprio pubblico contro una squadra che è reduce dal cambio di allenatore. Ad aprire la giornata il lunch match tra SPAL e Torino, nel pomeriggio in contemporanea solo due partite: Udinese-Fiorentina e Genoa-Sassuolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi domenica 3 febbraio valide per la 22 ^ giornata della Serie A. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

SERIE A OGGI (3 FEBBRAIO): PROGRAMMA, ORARI E TV DELLE PARTITE

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

12.30 SPAL-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 Udinese-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 Genoa-Sassuolo (diretta tv su Sky)

18.00 Inter-Bologna (diretta tv su Sky)

20.30 Roma-Milan (diretta tv su Sky)

