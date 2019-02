Serie A, 23^ giornata: i risultati di oggi. Atalanta al quarto posto! Vittorie di Torino e Frosinone

Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 23^ giornata della Serie A 2019 di calcio e lo spettacolo non è mancato. Il Torino continua a volare, ha sconfitto l’Udinese per 1-0 e si è così portato all’ottavo posto in classifica in piena lotta per un posto in Europa League. I granata ringraziano Ola Aina che ha sbloccato la contesa al 31′ con un fantastico colpo di testa su cross di Ansaldi dalla sinistra, i friulani hanno sbagliato un rigore (Sirigu ha parato su De Paul al 75′ dopo il fallo di Djidji su Okaka) e nel lunghissimo finale (11 minuti di recupero) De Paul ha colpito la traversa dopo che era stato annullato un gol a Okaka.

Il Frosinone ha battuto la Sampdoria per 1-0 e ha clamorosamente fatto uno scatto verso la salvezza, i ciociari sono si trovano a soli due punti da Empoli e Bologna. Decisiva la rete firmata da Ciofani al 25′ su cross basso di Goldaniga mentre i blucerchiati commettono un importante passo falso nella rincorsa verso un posto in Europa. L’Atalanta ha invece battuto la SPAL in rimonta per 2-1: Petagna la sblocca all’ottavo minuto ma Ilicic al 57′ e Zapata al 79′ sono implacabili e lanciano la Dea addirittura al quarto posto in classifica alla pari di Roma e Lazio, in attesa dell’impegno del Milan a Bergamo si sogna la Champions League.

CLASSIFICA:

Juventus 60*, Napoli 52, Inter 43, Atalanta 38, Roma 38, Lazio 38, Milan 36*, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina 32, Sassuolo 30*, Parma 29, Genoa 25, spal 22, Cagliari 21*, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone 16, Chievo 9.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com