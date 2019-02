Sei Nazioni 2019, Scozia-Italia: una sfida in cui gli azzurri hanno tutto da guadagnare, anche nel ranking mondiale

Il grande giorno sta per arrivare: tra meno di 24 ore partirà il Sei Nazioni di rugby degli uomini di Conor O’Shea. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio fissato per domani, sabato 2 febbraio, alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e l’Italia non deve sbagliare. D’altronde gli azzurri hanno tutto da guadagnare: hanno già vinto in Scozia per due volte nella storia della manifestazione, passando ad Edimburgo nel 2007 e nel 2015.

Vincere quest’anno però sarebbe di importanza capitale anche per il ranking mondiale: data la differenza in classifica ed il fattore campo avverso agli azzurri, l’Italia non perderà punti in classifica in caso di sconfitta con qualsiasi scarto, mentre guadagnerà un punto in caso di pareggio, due in caso di vittoria con 14 o meno punti di margine, e ben tre qualora dovesse vincere con 15 o più lunghezze di vantaggio. Sarà la sfida numero 27 quella che andrà in scena domani tra Scozia ed Italia: il bilancio parla di otto vittorie azzurre e diciotto affermazioni scozzesi.

A Murrayfield il CT degli scozzesi farà partire dal primo minuto “l’australiano” Sam Johnson, che può giocare con la Nazionale avendo completato i tre anni minimi di residenza nel Paese. Sono ben sei i cambi operati dal tecnico rispetto all’ultimo Test Match contro l’Argentina andato in scena nel mese di novembre. Inoltre altri due elementi della rosa potrebbero fare il loro esordio a gara in corsa: si tratta di Jake Kerr e Gary Graham, che inizialmente figureranno tra le otto riserve. Tra gli azzurri, invece, rientrerà capitan Sergio Parisse, fuori per infortunio nei Test Match di novembre, che toccherà quota 135 presenze in azzurro e 66 apparizioni nel torneo (un record assoluto). Cap numero 100 invece per Leonardo Ghiraldini, infine esordio assoluto con la maglia della Nazionale, e battesimo di fuoco, per David Sisi.

Il CT Conor O’Shea ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia: “Abbiamo preparato questa partita per vincerla, e non potrebbe essere altrimenti. Ma alla squadra, come sempre, ho chiesto di concentrarsi sulla performance. Il risultato è un mio problema. Intensità e volontà sono aspetti nel nostro controllo, mi aspetto di vedere sul campo lo stesso tipo di prestazione che la squadra ha offerto nella vittoria di Kobe sul Giappone e nel Cattolica Test Match di Padova contro l’Australia“.

Le formazioni ufficiali di Scozia-Italia

Scozia

15 Stuart Hogg (Glasgow Warriors) – 65 caps

14 Tommy Seymour (Glasgow Warriors) – 46 caps

13 Huw Jones (Glasgow Warriors) – 19 caps

12 Sam Johnson (Glasgow Warriors) – esordiente

11 Blair Kinghorn (Edinburgh) – 7 caps

10 Finn Russell (Racing 92) – 40 caps

9 Greig Laidlaw (Clermont Auvergne) – 66 caps capitano

8 Ryan Wilson (Glasgow Warriors) – 41 caps

7 Jamie Ritchie (Edinburgh) – 6 caps

6 Sam Skinner (Exeter Chiefs) – 3 caps

5 Grant Gilchrist (Edinburgh) – 28 caps

4 Ben Toolis (Edinburgh) – 14 caps

3 Willem Nel (Edinburgh) – 26 caps

2 Stuart McInally (Edinburgh) – 22 caps

1 Allan Dell (Edinburgh) – 17 caps

a disposizione

16 Jake Kerr (Leicester Tigers) – uncapped

17 Jamie Bhatti (Glasgow Warriors) – 11 caps

18 Simon Berghan (Edinburgh) – 14 caps

19 Gary Graham (Newcastle Falcons) – uncapped

20 Josh Strauss (Sale Sharks) – 17 caps

21 Ali Price (Glasgow Warriors) – 19 caps

22 Adam Hastings (Glasgow Warriors) – 7 caps

23 Chris Harris (Newcastle Falcons) – 6 caps

Italia

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 12 caps)

14 Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 15 caps)

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 20 caps)

12 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 15 caps)

11 Michele CAMPAGNARO (Wasps Rugby, 38 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 43 caps)

9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby,29 caps)

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 134 caps) – capitano

7 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 25 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 12 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 16 caps)

4 David SISI (Zebre Rugby Club, esordiente)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 17 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulosain, 99 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 30 caps)

a disposizione

16 Luca BIGI (Benetton Rugby, 15 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 5 caps)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 13 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 7 caps)

20 Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 28 caps)

22 Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 4 caps)

23 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

