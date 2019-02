Sei Nazioni 2019, Francia-Scozia 27-10. I transalpini si sbloccano nel torneo, britannici non pervenuti

Troppe assenze nella Scozia, la Francia ha nettamente la meglio nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby in una gara che vede la compagine di Brunel sempre al comando delle operazioni al cospetto di una formazione britannica priva di troppi titolari. Alla fine il punteggio recita 27-10 per i padroni di casa, in una sfida che all’ultima azione dà ai transalpini il punto di bonus offensivo.

Nel primo tempo partono bene i padroni di casa, mai così intraprendenti nelle prime due uscite del torneo: al 7′ arriva la meta ma il TMO annulla per un in avanti di Penaud appena prima del passaggio decisivo per Bastareaud. Il canovaccio è tracciato, la Francia marca al 13′ con Ntamack, Ramos trasforma per il 7-0. Ancora transalpini in spinta, la pressione porta ad un calcio di punizione con cui Ramos al 17′ sigla il 10-0. Gli ospiti provano ad affacciarsi in attacco, ma il primo piazzato tentato da Laidlaw centra il palo: bisogna aspettare così il 26′ perché la Scozia (con la collaborazione dei francesi, molto fallosi) ritorni a distanza di break con la punizione di Laidlaw. Al 28′ la partita potrebbe girare in seguito al giallo rimediato da Huget, ma la Francia trova nuova energia, e, pur in 14 contro 15, sfiora la meta, che ancora una volta viene annullata dal TMO per in avanti. Sullo sviluppo dell’azione comunque la Francia ottiene una punizione, ma anche Ramos colpisce il palo. Si va al riposo sul 10-3.

Nella ripresa i transalpini sorprendono subito i britannici, marcando dopo poco più di un minuto dal rientro con una grande azione corale orchestrata da Fickou e Picamoles e finalizzata da Huget dopo la grande assistenza di Penaud. Ramos ancora una volta conferma la sua giornata così così mancando la conversione da posizione non impossibile: si resta sul 15-3. Si va avanti a fiammate: la Scozia arriva a pochi metri dalla linea di meta, dopo pochi minuti la Francia costringe gli ospiti ad una strenua difesa. Nessuno sfonda e lo score non varia. Townsend pesca a piene mani dalla panchina, mentre Brunel aspetta fino al 70′ per inserire forze fresche. Poco spettacolo fino al 73′, quando ancora il TMO dice di no ad una meta transalpina di Fickou. La mischia che ne segue è un assolo francese, e finalmente ad andare in meta è Alldritt al 75′, con Serin che manca la conversione e si resta sul 20-3. Al 78′ Price va in meta per gli ospiti approfittando del rilassamento della Francia, Hastings trasforma per il 20-10. Con una lunghissima azione conclusiva (si gioca fino al minuto 89) la Francia va in meta per la quarta volta e trova il punto di bonus grazie alla marcatura di Alldritt, Serin trasforma per il 27-10 conclusivo.

Foto: Paolo Bona Shutterstock.com