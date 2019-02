Scozia-Irlanda, Sei Nazioni 2019 (9 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Non solo Italia-Galles. I grandi appassionati di rugby oggi, in attesa dell’incontro degli azzurri all’Olimpico, potranno gustarsi nel primo pomeriggio la prima partita della seconda giornata del Sei Nazioni: la sfida di Murrayfield tra Scozia ed Irlanda. I padroni di casa hanno dominato all’esordio con gli azzurri, per i Verdi, detentori del titolo, invece un debutto davvero deludente con la sconfitta casalinga con l’Inghilterra.

La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Le 15 sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito il programma di Scozia-Irlanda.

Seconda giornata Sei Nazioni 2019

Scozia v Irlanda, 9 febbraio, 15.15, Murrayfield

Diretta TV su Dmax

Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com