Sci freestyle, Mondiali slopestyle 2019: James Woods in trionfo, cancellata la gara femminile

James Woods è il nuovo Campione del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. A Park City (USA) il britannico ha vinto una gara tiratissima col punteggio di 86.68 ed è così riuscito a salire sul gradino più alto del podio iridato per la prima volta in carriera dopo il bronzo di due anni fa e l’argento del 2013. Il 26enne, che non vinceva una gara di Coppa del Mondo dall’agosto 2017 in quel di Cardrona (il pubblico italiano lo ricorderà per il terzo posto a Seiser Alm lo scorso anno), è riuscito ad avere la meglio sul 18enne norvegese Birk Ruud (85.40) che ha confermato il risultato della qualifica e che ha conquistato il primo podio assoluto a livello internazionale in questa specialità (ha vinto nel Big Air a Modena Skipass tre mesi fa).

A completare il podio lo statunitense Nicholas Goepper (85.18), l’argento olimpico si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo davanti al connazionale Mac Forehand (83.30) e allo svedese Henrik Harlaut (82.70). La gara femminile è stata invece cancellata: vedremo se nelle prossime ore si deciderà per un recupero oppure se quest’anno il titolo iridato non verrà assegnato.