Sci freestyle, Mondiali aerials 2019: Burov e Ramanouskaya vincono i titoli iridati

A Deer Valley (USA) si sono disputati i Mondiali 2019 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo non è mancato nella nota località americana che ha ospitato la rassegna iridata di questa disciplina particolarmente emozionante.

MASCHILE – Il russo Maxim Burov ha trionfato con un totale di 130.09, il 20enne aveva vinto le sue uniche gare di Coppa del Mondo proprio negli USA e il suolo americano è stato amico anche in questa occasione (aveva festeggiato proprio a Deer Valley nel gennaio 2018, poi due sigilli a Lake Placid, l’ultimo tre settimane fa). L’ucraino Oleksandr Abramenko, Campione Olimpico a PyeongChang 2018, si è dovuto accontentare della medaglia d’argento con 126.24 appena davanti allo svizzero Noe Roth (125.22), classe 2000 che aveva primeggiato in qualifica e che oggi ha conquistato il primo podio assoluto della sua carriera.

FEMMINILE – Dominio assoluto della scatenata Aliaksandra Ramanousykaya, la bielorussa ha trionfato con un vertiginoso 113.18 e sale così sul gradino più alto del podio in maniera incredula (solo tre top3 in Coppa del Mondo e solo una vittoria addirittura quattro anni fa a Lake Placid). La 23enne ha battuto nettamente la russa Liubov Nikitina (89.88, fino a oggi vantava solo un podio in Coppa del Mondo) e la cinese Xu Mengtao (89.88 per l’argento olimpico a Sochi 2014 che sale sul podio iridato per la sesta volta consecutiva).

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com