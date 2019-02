Sci di fondo, Mondiali 2019: nelle qualificazioni a tecnica classica in evidenza la cinese Meng tra le donne e il belga De Marre tra gli uomini

Si sono svolte oggi le prime due gare dei Mondiali di sci di fondo a Seefeld, Austria. Nessuna di esse ha assegnato medaglie, perché si tratta di qualificazioni sulla distanza dei 5 km (per le donne) e dei 10 km (per gli uomini) a tecnica classica con partenza a intervalli, volte a portare dieci atleti per sesso alle gare da 10 e 15 km che si terranno il 26 e 27 febbraio.

Nella 5 km femminile ha vinto la cinese Honglian Meng (15’57″0) davanti alla quarantatreenne brasiliana Jaqueline Mourao (16’27″0) e all’australiana Katerina Paul (16’39″5). Si qualificano anche la mongola Enkhtuul Ariunsanaa (17’17″7), la turca Aysenur Duman (17’32″2), la mongola Ariuntungalag Enkhbayar (17’32″9), l’islandese Kristrun Gudnadottir (17’40″1), la greca Maria Ntanou (17’58″6) e, infine, le croate Gabrijela Skender (18’07″5) e Mika Jagecic (18’16″3).

Per quel che concerne gli uomini, il responso premia il belga Thibaut De Marre (27’56″7), che precede il thailandese Mark Chanloung (28’09″8) e l’islandese Albert Jonsson (28’25″2). Prenderanno il via della 15 km anche l’argentino Marco Dal Farra (28’45″1), l’ungherese Adam Konya (28’55″5), l’islandese Dagur Benediktsson (29’05″6), il bulgaro Todor Malchov (29’23″7), l’argentino Franco Dal Farra (29’35″9), l’iraniano Seyed Sattar Seyd (29’43″3) e il mongolo Achbadrakh Batmunkh (29’45″3).

