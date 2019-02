Sci di fondo, Mondiali 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

Scatteranno mercoledì i Mondiali di sci di fondo a Seefeld, nella parte austriaca del Tirolo, con dodici podi da assegnare in questa che si preannuncia un’edizione con tantissime domande a cui dare risposta.

L’Italia punterà senz’altro gli occhi sui primi giorni, nei quali avrà la maggiore possibilità di conquistare l’alloro più importante con Federico Pellegrino, che difende il titolo iridato della gara sprint conquistato nel 2017 a Lahti e che, oltretutto, può contare ancora una volta sulla tecnica libera. Pellegrino tenterà di portare l’Italia a medaglia anche nella gara a squadre, in cui trascinò all’argento anche Dietmar Noeckler. Tutte da capire, invece, le potenzialità di Francesco De Fabiani, autore finora di una più che buona stagione. Per quel che concerne le donne, invece, le speranze sono più legate a buoni piazzamenti, dal momento che il settore femminile è in ricostruzione da parecchio tempo. Sono due i nomi sotto gli occhi di tutti il mondo, ed entrambi provengono dalla Norvegia: uno è Johannes Klaebo, l’altra è Therese Johaug.

I Campionati del Mondo di sci di fondo 2019 si terranno a Seefeld dal 20 febbraio al 3 marzo. La diretta tv sarà assicurata da RaiSport ed Eurosport, mentre la diretta streaming verrà proposta da RaiPlay e da Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre le DIRETTE LIVE scritte delle varie gare, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO

Ore 12:30 Qualificazioni 5 km a tecnica classica femminile

Ore 14:00 Qualificazioni 10 km a tecnica classica maschile

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO

Ore 12:00 Qualificazioni Sprint a tecnica libera femminile e maschile

Ore 14:30 Fasi finali Sprint a tecnica libera femminile e maschile

SABATO 23 FEBBRAIO

Ore 11:00 Skiathlon 15 km femminile

Ore 12:30 Skiathlon 30 km maschile

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Ore 09:15 Qualificazioni Team Sprint a tecnica classica femminile e maschile

Ore 11:30 Finali Team Sprint a tecnica classica femminile e maschile

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO

Ore 13:30 10 km a tecnica classica femminile

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO

Ore 14:00 15 km a tecnica classica maschile

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO

Ore 13:00 Staffetta 4×5 km femminile

VENERDI’ 1 MARZO

Ore 13:15 Staffetta 4×10 km maschile

SABATO 2 MARZO

Ore 12:15 30 km Mass Start a tecnica libera femminile

DOMENICA 3 MARZO

Ore 13:00 50 km Mass Start a tecnica libera maschile

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo