Sci di fondo, Mondiali 2019: Francesco De Fabiani-Federico Pellegrino si tingono di bronzo! Impresa azzurra nella team sprint

Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo a Seefeld (Austria). Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino hanno vinto il bronzo nella team sprint in tecnica classica alle spalle di Norvegia e Russia. Per il Bel Paease si tratta del terzo podio iridato consecutivo in questo format di gara: nelle edizioni 2015 e 2017 erano arrivati rispettivamente un bronzo ed un argento grazie a Pellegrino e Dietmar Noeckler. L’ultimo successo risale invece al 2007, quando trionfarono a Sapporo Renato Pasini e Cristian Zorzi (in tecnica libera).

Salgono a 5 le medaglie conquistate in carriera da Pellegrino ai Mondiali (2 nelle sprint individuali, 3 in quelle a coppie), mentre De Fabiani festeggia il primo alloro in un grande evento: la scelta di non disputare lo skiathlon per preservare energie in vista di oggi si è rivelata azzeccata. Ora il valdostano potrà provare a togliersi nuove soddisfazioni nei prossimi appuntamenti, in particolare nella 50 km a tecnica libera di domenica prossima.

A conquistare l’oro, come da copione, è stata la favoritissima Norvegia di Emil Iversen e Johannes Hoesflot Klaebo, che ha preceduto di 1″83 la Russia di Gleb Retivykh e di 4″03 gli azzurri.

Gara che si è risolta nel corso dell’ultima frazione, dove sono arrivate sei nazioni a giocarsi la vittoria: Norvegia, Italia, Russia, Francia, Svezia e Finlandia. Iversen ha cercato in tutti i modi di rendere la corsa dura, imponendo un ritmo elevatissimo che, nel complesso, non si è rivelato così selettivo. Un ottimo De Fabiani, pimpante come non mai nei tratti in salita, ha consegnato a Pellegrino l’ultimo cambio virtuale in terza piazza.

Come già accaduto nella competizione individuale, nella frazione conclusiva ha regnato un tatticismo esasperato, a tal punto che i fondisti si sono addirittura fermati al termine della prima salita in un surplace che ha ricordato i velodromi del ciclismo su pista. Dopo tale fase di stasi, è stato Bolshunov ad attaccare con una rasoiata terrificante, seguito dal solo Klaebo. Il norvegese ha messo poi la freccia, staccando il rivale e trionfando in solitaria. Dietro Pellegrino si è giocato la medaglia con lo svedese Calle Halfvarsson, stampandolo letteralmente allo sprint: in precedenza i due si erano anche toccati, per fortuna senza conseguenze.

La top5 è stata completata dalla Francia, crollata nella tornata conclusiva con Lucas Chanavat, mentre l’Austria ha afferrato una insperata sesta piazza grazie alla caduta di Ristomatti Hakola, scivolato nel finale ed infine settimo con la Finlandia. Completano la classifica Stati Uniti, Slovenia e Canada, mai in gara per le posizioni di vertice.

Foto: Pier Colombo