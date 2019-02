Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne 2019: programma, orari e tv. Il calendario e le date

Due settimane dopo aver ospitato i Campionati Italiani, Cogne ospita il prossimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, proprio prima dei Mondiali di Seefeld.

Sono in calendario le prove sprint a tecnica libera maschile e femminile, una 10 km a tecnica classica femminile e una 15 km, sempre a tecnica classica, maschile. Sarà l’occasione, per il pubblico italiano, di vedere all’opera non solo Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Greta Laurent e tutte le altre stelle del fondo italiano, ma anche i grandi nomi internazionali, anche se non è detto che si presentino tutti, con l’appuntamento iridato a un passo. In qualunque caso, resterà un weekend tutto da vivere.

Il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo di Cogne si svolgerà il 16 e il 17 febbraio. Le gare, limitatamente alle fasi finali, saranno trasmesse in diretta tv da RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming da RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta di tutti gli eventi, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 16 FEBBRAIO

Ore 10:30 Qualificazioni sprint individuale a tecnica libera femminile e maschile

Ore 12:30 Fasi finali sprint individuale a tecnica libera femminile e maschile

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Ore 09:45 10 km a tecnica classica femminile

Ore 12:00 15 km a tecnica classica maschile

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo