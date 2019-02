Sci alpino, Seconda Prova discesa Mondiali 2019: Dominik Paris fa sul serio ed è primo! Ottimo anche Innerhofer

Dominik Paris ha messo nel mirino anche la discesa libera dei Mondiali di Are. Messo già al collo l’oro in superG, l’altoatesino punta ad una storica doppietta e dopo la seconda prova odierna le possibilità di centrarla sono tante. In una prova sprint per le difficili condizioni del meteo (forte nevicata) e con la partenza abbassata a quella del supergigante, Paris ha realizzato il miglior tempo 52’54, prendendosi la prima posizione.

Alle spalle del velocista azzurro ci sono due francesi. Johan Clarey, già argento nella gara di mercoledì, che paga 10 centesimi da Paris, mentre sono 19 quelli di ritardo di Brice Roger, terzo al traguardo. I due transalpini si confermano degli outsider di lusso per la gara di domani.

Una seconda prova ottima per l’Italia, dato che al quarto posto c’è Christof Innerhofer, staccato di 22 centesimi dal connazionale. L’altoatesino conferma a sua volta di trovarsi molto bene sulla pista svedese e domani andrà a caccia di quella medaglia sfuggita per poco in superG. I distacchi oggi sono comunque minimi: infatti al quinto posto c’è il norvegese Kjetil Jansrud a 23 centesimi, che precede lo svizzero Carlo Janka (+0.27) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.28).

Il vincitore della prima prova, l’austriaco Matthias Mayer, è ottavo a 35 centesimi. A completare le prime dieci posizioni ci sono lo svizzero Gilles Roulin (+0.38) e il norvegese Aksel Lund Svindal (+0.43).

Tra i primi quindici anche Matteo Marsaglia, staccato di 75 centesimi dal connazionale, mentre Mattia Casse ha pagato 97 centesimi come lo svizzero Beat Feuz, leader della classifica di specialità e tra i grandi favoriti per domani.

Foto: LaPresse