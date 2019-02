Sci alpino, Coppa Europa 2019: Elisabeth Reisinger concede il bis nella discesa di Crans Montana in un festival austriaco e svizzero

L’austriaca Elisabeth Reisinger completa la doppietta e vince anche la seconda discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Sulla pista svizzera è andato in scena un festival delle padrone di casa e delle atlete austriache, che hanno monopolizzato tutte le prime sette posizioni, e addirittura nove delle prime dieci.

La vincitrice di ieri ha concesso il bis con il tempo di 1:13.52, precedendo di 11 centesimi la svizzera Juliana Suter e di 18 l’austriaca Nina Ortlieb che invece ieri aveva centrato la piazza d’onore. Quarta posizione per un’altra austriaca, Ariane Raedler a 21, quinta per la svizzera Nathalie Groebli a 34, mentre in sesta e settima posizione prendono posto altre due austriache, Mirjam Puchner e Michaela Heider, distanti rispettivamente 38 e 62 centesimi. In ottava posizione la prima atleta “straniera”, ovvero la francese Laura Gauche, a 92 centesimi, quindi in nona e decima le elvetiche Stephanie Jenal e Priska Nufer, rispettivamente a 93 e 96 centesimi, con quest’ultima a pari merito con la slovena Ilka Stuhec, fresca vincitrice della medaglia d’oro ai Mondiali di Are.

La migliore delle azzurre è risultata Nadia Delago, 13esima a 1.28, quindi 20esima Elena Curtoni a 1.64, 27esima Asja Zenere a 2.10, 29esima Giulia Albano a 2.16, 34esima Carlotta Da Canal a 3.48, 36esima Jole Galli a 3.70, quindi 40esima e 41esima Sofia Pizzato a 4.40 ed Elena Dolmen a 4.57. Non hanno concluso la prova Monica Zanoner, Valentina Cillara Rossi e Teresa Runggaldier.

Foto: Elisabeth Reisinger