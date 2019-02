Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Messi ormai in archivio i Mondiali di Are 2019, è tempo di rituffarci nella Coppa del Mondo di sci alpino. Le ragazze saranno di scena a Crans Montana, in Svizzera, per una discesa libera e una combinata, nel weekend 23-24 febbraio. Vedremo all’opera nuovamente le specialiste della velocità, che cercheranno gli ultimi successi di una stagione che, piano piano, sta volgendo verso la conclusione. A livello di classifica generale, poi, rimane solamente da capire quando Mikaela Shiffrin potrà stappare lo champagne per festeggiare nel migliore dei modi il suo terzo titolo di fila.

Tutto il fine settimana di gare di Crans Montana sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CRANS MONTANA 2019

Sabato 23 febbraio

ore 10.15 discesa libera femminile

Domenica 24 febbraio

ore 10.30 discesa libera per la combinata

ore 13.30 slalom per la combinata

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ilka Stuhec action sports / Shutterstock.com