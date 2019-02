Sci alpino, Coppa del Mondo Bansko 2019: cambiano gli orari della combinata maschile

Il meteo continua a condizionare la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, dopo aver pesantemente fatto la sua parte anche nel corso dei Mondiali di Are. A causa delle previsioni meteo della giornata di domani, infatti, è già stato annunciato dagli organizzatori lo slittamento degli orari di partenza della combinata maschile in programma a Bansko, in Bulgaria, valevole per la Coppa del Mondo.

Il supergigante, a questo punto, passerà dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e, di conseguenza, lo slalom dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

Vedremo, quindi, se il fine settimana sulle nevi bulgare subirà ulteriori modifiche visto il meteo “ballerino”. Nella giornata di sabato è in programma un supergigante, mentre per quanto riguarda la giornata di domenica toccherà ad uno slalom gigante.

IL NUOVO PROGRAMMA DI BANSKO COPPA DEL MONDO 2019

Venerdì 22 Febbraio

10.30 SuperG combinata

13.00 Slalom combinata

Sabato 23 Febbraio

11.45: Supergigante

Domenica 24 Febbraio

9.30: Prima manche gigante

12.30: Seconda manche gigante

Foto: Pier Colombo