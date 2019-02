Sci alpino, City Event Stoccolma 2019: anche il parallelo femminile sorride a Mikaela Shiffrin! Subito fuori Chiara Costazza ed Irene Curtoni

Il City Event di Stoccolma, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino sorride a Mikaela Shiffrin: nel parallelo femminile la statunitense trionfa superando in finale la teutonica Christina Geiger. Il terzo gradino del podio è per la padrona di casa svedese Anna Swenn Larsson, mentre escono agli ottavi le nostre due rappresentanti, Chiara Costazza ed Irene Curtoni.

Nella big final si impone la statunitense Mikaela Shiffrin che, al termine di due discese molto tirate, supera la tedesca Christina Geiger per 27 centesimi e porta a casa il successo. Grande prestazione comunque per la teutonica che, pur partendo sempre da sfavorita, si porta alla piazza d’onore.

Risultato big final

Mikaela Shiffrin (USA, 1) b. Christina Geiger (Ger, 10) per 0″27

Nella small final il derby scandinavo sorride ad Anna Swenn Larsson, che batte la connazionale Frisa Hansdotter per 0″35, amministrando agevolmente nella seconda run dopo che l’avversaria era uscita nella prima discesa, spalancando così le porte del podio alla compagna di squadra.

Risultato small final

Anna Swenn Larsson (Swe, 5) b. Frida Hansdotter (Swe, 3) per 0″35

In semifinale grande sfida fra la statunitense Mikaela Shiffrin e la svedese Anna Swenn Larsson, che va alla nordamericana per un solo centesimo di secondo, ma anche nel secondo confronto regna l’equilibrio, con la tedesca Christina Geiger che supera l’altra padrona di casa Frida Hansdotter per appena quattro centesimi.

Risultati semifinali

Mikaela Shiffrin (USA, 1) b. Anna Swenn Larsson (Swe, 5) per 0″01

Christina Geiger (Ger, 10) b. Frida Hansdotter (Swe, 3) per 0″04

Nei quarti di finale firma l’impresa la tedesca Christina Geiger (Ger, 10), che costringe all’errore la slovacca Petra Vlhova, la quale lascia strada libera alla statunitense Mikaela Shiffrin, che supera, non senza soffrire, l’austriaca Katharina Truppe. Comodi successi invece per le due padrone di casa, Anna Swenn Larsson e Frida Hansdotter.

Risultati quarti di finale

Mikaela Shiffrin (USA, 1) b. Katharina Truppe (Aut, 8) per 0″16

Anna Swenn Larsson (Swe, 5) b. Wendy Holdener (Sui, 4) per uscita

Frida Hansdotter (Swe, 3) b. Laurence St-Germain (Can, 11) per 0″52

Christina Geiger (Ger, 10) b. Petra Vlhova (Svk, 2) per uscita

Negli ottavi di finale le uniche vittorie contropronostico sono quelle della canadese Laurence St-Germain, che elimina la numero 6, l’austriaca Katharina Liensberger, e della teutonica Christina Geiger, che fa fuori l’austriaca Bernadette Schild. Subito fuori le due azzurre in gara, ovvero Chiara Costazza, che cede alla svedese Anna Swenn Larsson, ed Irene Curtoni, superata dall’elvetica Wendy Holdener.

Risultati ottavi di finale

Mikaela Shiffrin (USA, 1) b. Ragnhild Mowinckel (Nor, 16) per caduta

Katharina Truppe (Aut, 8) b. Erin Mielzynski (Can, 9) per 0″14

Anna Swenn Larsson (Swe, 5) b. Chiara Costazza (Ita, 12) per 1″29

Wendy Holdener (Sui, 4) b. Irene Curtoni (Ita, 13) per caduta

Frida Hansdotter (Swe, 3) b. Kristin Lysdahl (Nor, 14) per 0″87

Laurence St-Germain (Can, 11) b. Katharina Liensberger (Aut, 6) per 0″49

Christina Geiger (Ger, 10) b. Bernadette Schild (Aut, 7) per 0″98

Petra Vlhova (Svk, 2) b. Nastasia Noens (Fra, 15) per caduta

