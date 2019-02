Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2019: Matilde Calvanese oro nel fioretto! Bronzo per Margherita Lorenzi, Dario Remondini e Simone Mencarelli

L’Italia è grande protagonista anche della terza giornata di gare degli Europei Cadetti e Giovani di scherma a Foggia. A prendersi la scena oggi è Matilde Calvanese che conquista l’oro nel fioretto femminile Cadetti. L’atleta marchigiana ha battuto in finale l’ungherese Erika Nekifor con il punteggio di 15-11 laureandosi così campionessa europea. In semifinale Calvanese aveva invece vinto 15-10 il derby azzurro con Margherita Lorenzi, che ottiene così la medaglia di bronzo.

Un cammino brillante per entrambe con Calvanese che aveva aperto il torneo battendo l’austriaca Chiara Groess per 15-4, poi aveva sconfitto 15-14 l’israeliana Nikol Eros, 15-12 l’ucraina Alina Poloziuk e 15-13 la bielorussa Darya Ulasava, prima di incontrare Lorenzi, che dal canto suo aveva superato in successione la svedese Ankita Poppel per 15-7, le polacche Marta Oklinska per 15-6 e Malwina Kolodziejczyk per 15-14 e poi ai quarti l’ucraina Kateryna Budenko per 15-7. Eliminata agli ottavi Lucia Tortelotti, sconfitta per 15-12 da Nekifor, mentre al primo turno era uscita Giulia Amore, battuta 15-5 dalla ceca Michala Illekova.

Nella spada maschile Cadetti arriva invece un doppio bronzo con Dario Remondini e Simone Mencarelli, che si arrendono in semifinale rispettivamente 15-14 contro l’ungherese Levente Bartko e 15-7 contro il russo Vladimir Tolasov, che ha poi conquistato il titolo vincendo 15-9 la finale. Per quanto riguarda il percorso dei due azzurri, Remondini aveva battuto 15-10 il portoghese Miguel Frazao e l’israeliano Yonatan Cohen, poi 15-11 l’austriaco Julian Fuchs e 15-14 l’ucraino Mykhailo Kublitskyi. Mencarelli aveva invece superato l’israeliano Yuval Yosef per 15-9, il romeno Daniel Popa per 15-6, lo svedese Mikolaj Mancewicz per 15-8 e lo svizzero Ian Hauri per 15-7. Si è fermato ai quarti Filippo Armaleo, sconfitto 13-12 da Tolasov. Nel primo turno Armaleo aveva vinto 9-8 il derby azzurro con Enrico Piatti.

Foto: Bizzi Federscherma