Scherma, Coppa del Mondo 2019: spadisti azzurri solo decimi a Vancouver. Vince la Russia

Deludente prestazione dell’Italia nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Vancouver. Il quartetto azzurro formato da Paolo Pizzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli e Davide Di Veroli ha chiuso solamente al decimo posto.

Fatale la sconfitta negli ottavi di finale contro la Repubblica Ceca per 45-35, che ha costretto gli azzurri a giocarsi gli assalti nel tabellone dei piazzamenti. Gli azzurri hanno superato poi il Kazakhstan per 45-41 e il Venezuela per 39-30, prima di arrendersi all’Ungheria all’ultima stoccata per 40-39.

La vittoria è andata alla Russia, che ha sconfitto in finale un sorprendente Israele per 45-36; mentre al terzo posto ha chiuso la Francia, che ha superato nella finalina per il bronzo la Danimarca con il punteggio di 45-32.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma