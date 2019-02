Scherma, Coppa del Mondo 2019: sciabolatori azzurri lontani dal podio a Il Cairo

Nel Grand Prix di sciabola maschile ad Il Cairo gli azzurri chiudono lontani dal podio. Nessun italiano è riuscito a raggiungere i quarti di finale, con i quattro italiani ancora in corsa (Aldo Montano, Giovanni Repetti, Enrico Berrè ed Alberto Pellegrini) che sono stati tutti eliminati agli ottavi.

Aldo Montano è stato sconfitto per 15-12 dal sudcoreano Oh Sanguk, Giovanni Repetti è uscito con il francese Vincent Anstett per 15-11. Enrico Berrè si è arresto al tedesco Max Hartung con il punteggio di 15-8, mentre Alberto Pellegrini è stato superato per 15-9 dal sudcoreano Junho Kim.

Eliminato nei sedicesimi invece Luigi Samele, che è stato sconfitto 15-10 dal sudcoreano Kim Kyehwan. Nello stesso turno è uscito anche Francesco Bonsanto, che ha subito una pesante sconfitta contro l’ungherese Aron Szilagyi per 15-2.

Delusione per Luca Curatoli, subito eliminato dall’ucraino Yagodka per 15-10. Sempre al primo assalto di giornata sono usciti Dario Cavaliere (15-13 con il russo Kostenko), Alberto Arpino (15-5 con lo statunitense Dershwitz) e Leonardo Dreossi, sconfitto nel derby azzurro da Aldo Montano per 15-4.

Foto: Bizzi Federscherma