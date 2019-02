Sanremo 2019, i risultati del televoto. Ultimo sbanca da casa col 46,5%, ma vince Mahmood

La Rai non ha ancora reso noti i dati delle votazioni delle varie serate del Festival di Sanremo, ma un primo bilancio si può fare guardando alle percentuali passate in onda subito dopo la proclamazione di Mahmood quale vincitore dell’edizione 69 della kermesse ligure: il televoto aveva premiato Ultimo.

Nel rush riservato alla terna finale il peso del voto da casa era del 50%, mentre quello della sala stampa era del 30% ed infine il restante 20% era riservato alla giuria d’onore: ebbene queste due ultime componenti sono riuscite a sovvertire il volere popolare, manifestato anche in maniera piuttosto netta.

Basti considerare che Mahmood ha vinto con una media ponderata del 38.9%, Ultimo si è assestato in seconda piazza col 35.6% ed Il Volo si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio con il 25.5%. Il dato del televoto però è risultato essere molto diverso: Ultimo per il pubblico ha trionfato con il 46.5% delle preferenze, contro il 39.4% de Il Volo, mentre staccatissimo era Mahmood con il 14.1% dei voti. Evidentemente percentuali bulgare in favore di Mahmood sono giunte da sala stampa e giuria d’onore ed hanno sovvertito il volere popolare.

Foto: LaPresse