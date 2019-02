Salto con gli sci oggi, Mondiali 2019 (28 febbraio): orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara

Dopo due giorni dedicati al salto femminile, tornano in scena gli uomini ai Mondiali, protagonisti del loro terzo appuntamento in questa rassegna iridata. Si tratta però del primo a Seefeld, dato che i primi due si sono tenuti a Innsbruck: l’oro dal trampolino normale, invece, verrà assegnato nella città tirolese. Oggi, però, lo spazio va tutto alle qualificazioni.

Ryoyu Kobayashi-Markus Eisenbichler: sembra questo il grande duello che si svolgerà sul trampolino intitolato a Toni Seelos, campione dello sci alpino austriaco degli Anni ’30. Il giapponese vuole dimostrare che il mancato podio nella gara di Innsbruck è stato frutto del caso, mentre il tedesco cerca di confermare il suo nuovo status di Campione del Mondo. Attorno a loro ci saranno, però, tanti altri protagonisti pronti a cercare di porre una firma sulla rassegna iridata: l’altro tedesco Karl Geiger, l’austriaco Stefan Kraft, e naturalmente la triade polacca formata da Kamil Stoch, Piotr Zyla e Dawid Kubacki. Da vedere se Killian Peier si confermerà semplicemente l’uomo del Bergiselschanze oppure riuscirà a elevare le proprie prestazioni anche in quest’occasione. In gara per l’Italia Alex Insam e Sebastian Colloredo, che ambiscono ad arrivare alla gara di domani.

La gara individuale maschile dal trampolino HS109 di Seefeld comincerà alle ore 16:30 con le qualificazioni. L’evento sarà seguito in diretta tv da RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming da RaiPlay ed Eurosport Player.

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO

Ore 16:30 Qualificazioni Individuale maschile trampolino normale Mondiali 2019

ITALIANI IN GARA

Alex Insam

Sebastian Colloredo

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock