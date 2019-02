Salto con gli sci oggi, Mondiali 2019 (27 febbraio): orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara

Tornano in scena oggi le migliori atlete del panorama femminile del salto con gli sci: si assegna il titolo individuale dal trampolino HS109 di Seefeld, già teatro ieri della gara a squadre.

Maren Lundby appare come la chiara favorita: la norvegese sta letteralmente dominando la Coppa del Mondo, con nove successi nelle ultime undici gare e una fiducia enorme guadagnata nell’arco degli ultimi due mesi. Saranno le tedesche a provare a fermarla: Juliane Seyfarth e soprattutto Katharina Althaus sono pronte a cercare di strappare un risultato inatteso, anche se complicato da raggiungere, ma anche la giapponese Sara Takanashi potrebbe dire la sua. Saranno due le rappresentanti dell’Italia: Elena Runggaldier punta a un posto nelle prime venti, mentre con un po’ di fortuna Lara Malsiner potrebbe guadagnarsi anche un piazzamento tra le dieci, assodato il fatto che ad oggi, a neppure 19 anni, già vale una posizione costantemente attorno alla quindicesima. Sarà una gara, questa, che prevede salto di qualificazione, prima e seconda serie nella stessa, lunga giornata.

La gara individuale femminile dal trampolino HS130 di Seefeld cominceranno alle ore 15 con le qualificazioni. L’evento sarà seguito in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming da Eurosport Player per le due serie finali. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdersi davvero nulla.

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO

Ore 15:00 Qualificazioni Individuale femminile Mondiali 2019

Ore 16:15 Individuale femminile Mondiali 2019

ITALIANI IN GARA

Lara Malsiner

Elena Runggaldier

Foto: Danny Iacob / Shutterstock