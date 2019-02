Salto con gli sci, Mondiali 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

Uno degli appuntamenti più importanti della stagione è ormai alle porte per il circuito maggiore del salto con gli sci, che si trasferisce in Austria per i Campionati del Mondo dal 22 febbraio al 2 marzo. I migliori interpreti della disciplina si sfideranno sui trampolini austriaci di Innsbruck e Seefeld, in cui verranno assegnati complessivamente sei titoli iridati, di cui 3 al maschile, 2 al femminile e uno in una gara mista.

Si parte il 22 febbraio con le qualificazioni maschili dal trampolino lungo di Innsbruck, mentre nei due giorni successivi verranno assegnate le prime medaglie con la gara individuale e la gara a squadre nel settore maschile. Nella seconda settimana della manifestazione entreranno in gara anche le donne con l’inedito Team Event e con l’unica gara individuale del programma. La kermesse iridata si chiuderà sul trampolino piccolo di Seefeld (HS108) con la gara individuale maschile e con la gara a squadre mista, ultimo atto della manifestazione previsto per sabato 2 marzo.

Il Campionato del Mondo di salto con gli sci verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, inoltre OASport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale degli eventi clou della manifestazione. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dei Mondiali di salto con gli sci 2019.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI SALTO CON GLI SCI 2019

Venerdì 22 febbraio

ore 14.30 Qualificazioni maschili HS130

Sabato 23 febbraio

14.30 HS130 maschile

Domenica 24 febbraio

14.45 Team Event HS130 maschile

Martedì 26 febbraio

16.15 Team Event HS109 femminile

Mercoledì 27 febbraio

15.00 Qualificazioni femminili HS109

16.15 HS109 femminile

Giovedì 28 febbraio

16.30 Qualificazioni maschili HS108

Venerdì 1 marzo

16.00 HS108 maschile

Sabato 2 marzo

16.00 Team Event HS108 misto

