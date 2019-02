Salto con gli sci, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia ai raggi X. Alex Insam e Lara Malsiner le punte del quartetto italiano

La stagione del salto con gli sci italiano trova il suo culmine nei Mondiali, che si suddividono tra i trampolini di Innsbruck (gare maschili) e Seefeld (tutte le altre). L’Italia porta quattro saltatori, due al maschile e due al femminile, in terra austriaca: Alex Insam, Sebastian Colloredo, Lara Malsiner ed Elena Runggaldier. Vediamo il loro percorso nell’arco della stagione e le loro prospettive.

ALEX INSAM

Quest’anno il ventunenne nativo di Bressanone ha centrato soltanto due volte la qualificazione per la seconda serie in Coppa del Mondo, a Wisla e a Nizhny Tagil. E’ l’unico dei due nostri portacolori a poter aspirare a questo risultato a Innsbruck, fermo restando il fatto che prima deve qualificarsi.

SEBASTIAN COLLOREDO

Bisogna dirlo chiaramente: il Colloredo attuale è lontano parente di quello degli anni migliori, tant’è che fatica parecchio anche in Continental Cup. L’unico obiettivo cui può puntare è il superamento della qualificazione, ma anche quello, vista l’ultima apparizione in Coppa del Mondo in Val di Fiemme, appare un traguardo difficile da realizzare.

LARA MALSINER

Senza ombra di dubbio la miglior notizia della stagione del salto azzurro. Avrebbe potuto formare una bella coppia d’assi con la sorella Manuela, che però è rimasta vittima di un gravissimo infortunio che le ha tolto un’intera annata. In Coppa del Mondo è stata costantemente intorno alla quindicesima posizione, con le punte dei due settimi posti a Hinzenbach e Ljubno. La qualificazione e il superamento della prima serie sono pressoché certi, per la seconda serie si può puntare tranquillamente alla media stagionale, ma sarebbe molto bello poter parlare anche di una top ten.

ELENA RUNGGALDIER

Un’apparizione tra le prime dieci, a Sapporo, per lei in quest’annata. Sebbene un po’ meno performante di Lara Malsiner, la ventottenne ha comunque saputo mantenere buoni livelli, non fallendo mai l’accesso alla seconda serie. Un piazzamento dentro le prime venti non le dispiacerebbe di sicuro, ma con un po’ di buona sorte potrebbe anche spingersi più in avanti.

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB Manuela Malsiner