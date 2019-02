Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2019: l’Austria vince nettamente la prova a squadre davanti a Germania e Giappone

Vittoria convincente per l’Austria nella prova a squadre dal trampolino HS130 di Lahti: era da quasi due anni che un quartetto austriaco non riusciva a far propria una competizione di tale genere. Stefan Kraft, Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer e Michael Hayboeck concludono con 953.6 punti davanti alla Germania (Karl Geiger, Richard Freitag, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe) con 942.6 punti e al Giappone (Yukiya Sato, Daiki Ito, Junshiro e Ryuyo Kobayashi) con 929.5.

La gara è stata caratterizzata da una sostanziale incertezza fin quasi alla fine, sebbene sia apparso chiaro col passare del tempo che l’Austria avrebbe avuto in Kraft l’arma in più, essendo lui saltatore che sul trampolino di Lahti è in grado di esprimersi particolarmente bene. Il Giappone, invece, con l’ultimo salto di Ryoyu Kobayashi ha saputo superare la Polonia (Jakub Wolny, Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Kamil Stoch), che aveva chiuso al terzo posto la prima serie, ma che rimane giù dal podio con 925.7 punti a causa di una seconda prestazione debole di Stoch. Quinto posto per la Slovenia (Bor Pavlovcic, Peter Prevc, Jernej Damjan, Ziga Jelar) con 877.3 punti.

La gara è stata caratterizzata dall’uscita di scena della Norvegia nella prima serie, poiché si è verificata la caduta del terzo a saltare, Andreas Stjernen, cosa che ha pregiudicato le possibilità degli altri componenti del quartetto, ossia Johann Andre Forfang, Robert Johansson e Halvor Egner Granerud.

Foto: Marcin Kazdiolka / Shutterstock