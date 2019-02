Rugby, Top12 2019: Viadana-Mogliano 24-22. Il piede di Jackman tradisce gli ospiti all’ultimo minuto

Nel secondo anticipo della 15ma giornata del Top 12 di rugby Viadana batte per 24-22 Mogliano e lo scavalca in classifica al termine di una partita tiratissima, che gli ospiti avrebbero anche potuto pareggiare se Jackman avesse trovato una conversione all’ultimo minuto. Dopo il 21-3 della prima frazione nella ripresa arriva la riscossa degli ospiti, che per poco non completano la rimonta cedendo alla fine per 24-22.

TABELLINO

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 24-22 (21-3)

Marcatori: p.t. 7′ m. Corcoran tr. Ormson (7-0); 22’ cp. Jackman (7-3); 24’ m. Ruffolo tr. Ormson (14-3); 27’ m. Corcoran tr. Ormson (21-3); s.t. 45’ m. Mengotti tr. Jackman (21-10); 70’ m. tecnica Mogliano (21-17); 75’ cp. Ormson (24-17); 79’ m. Cincotto (24-22)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Menon, Ormson (cap); Corcoran; Di Marco (60’ Pavan), Gregorio; Tupou; Ferrarini (25’ Moreschi), Ruffolo; Guillemain (55’ Chiappini), Devodier (75’ Gelati); Garfagnoli (70’ Novindi), Silva, Denti Ant. (70’ Breglia). All. Frati/Sciamann.

Mogliano Rugby1969: Da Re; D’Anna, Pavan, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi (56’ Gubana); Bocchi; Corazzi (cap.), Mengotti; Baldino, Caila; Michelini (56’ Cincotto), Ferraro, Di Roberto. All. Cavinato.

Arb. Vedovelli (Sondrio) AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Russo (Milano) Quarto Uomo: Battini (Bologna)

Cartellini: al 34’ giallo a Caila (Mogliano Rugby 1969)

Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 4/4, Jackman (Mogliano Rugby 1969) 3/4

Note: circa 1500 spettatori

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4, Mogliano Rugby 1969 1

Man of the Match: Edoardo Ruffolo (Rugby Viadana 1970)

15ma giornata

Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot Calvisano 13-31 (0-5)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 24-22 (4-1)

Verona Rugby v Argos Petrarca Rugby domani ore 15

Valsugana Rugby Padova v Toscana Aeroporti I Medicei domani ore 15

Lafert San Donà v S.S. Lazio Rugby 1927 domani ore 15

FEMI-CZ Rovigo v Valorugby Emilia domani ore 15

Classifica

Kawasaki Robot Calvisano* 58

Femi-CZ Rovigo 53

ValoRugby Emilia punti 53

Argos Petrarca Padova 49

Fiamme Oro Roma* 42

Toscana Aeroporti I Medicei 35

Rugby Viadana 1970* 29

Mogliano Rugby 1969* 27

Lafert San Donà 25

Verona Rugby 22

Valsugana Rugby Padova 18

Lazio Rugby 1927 (-4) 11

Foto: Ettore Griffoni