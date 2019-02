Rugby, Sei Nazioni Under 20: Italia-Irlanda, la formazione titolare degli azzurri. Il XV per la sfida ai Verdi

L’Italia Under 20 affronterà l’Irlanda nella terza partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, la nostra Nazionale scenderà in campo venerdì 22 febbraio (ore 19.00) allo Stadio Centro d’Italia di Rieti contro i Verdi. Il CT Fabio Roselli ha operato cinque cambi rispetto all’ultima uscita contro il Galles: Giacomo Da Re partirà estremo, Federico Mori sarà centro, Lorenzo Citton in mediana con la casacca numero 9, Filippo Alongi e Andrej Marinello verranno schierati in prima linea. Di seguito la formazione titolare dell’Italia Under 20 per la sfida all’Irlanda.

FORMAZIONE TITOLARE ITALIA UNDER 20 CONTRO L’IRLANDA:

15 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

14 Edoardo MASTANDREA (Valsugana Rugby Padova)**

13 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)*

12 Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)**

11 Michael MBA (Rugby Casale)**

10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)**

9 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)

8 Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)*

7 Davide RUGGERI (Rugby Como)** – capitano

6 Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)

5 Thomas PAROLO (FEMI-CZ Rovigo)**

4 Nicolae Cristian STOIAN (Rugby Anzio)**

3 Filippo ALONGI (I Titani)**

2 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)**

1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)**

A disposizione:

16 Marco BONANNI (Florentia Rugby)**

17 Luca FRANCESCHETTO (Rugby Vicenza)**

18 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)*

19 Marco BUTTURINI (Modena Rugby 1965)**

20 Manuel ZULIANI (Rugby Paese)**

21 Gianmarco PIVA (FEMI-CZ Rovigo)*

22 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)*

23 Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova)**

*è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

**è attualmente un giocatore in forza all’Accademia FIR Ivan Francescato

Foto: Pier Colombo