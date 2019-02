Rugby, Sei Nazioni femminile 2019: tutto facile per l’Irlanda, Scozia battuta 22-5

Dopo la disfatta casalinga, preventivata, con l’Inghilterra all’esordio, arriva la prima vittoria per l’Irlanda nel Sei Nazioni di rugby femminile 2019. Le Verdi si impongono senza problemi in trasferta a Glasgow con la Scozia per 22-5. Altra prestazione incolore per le scozzesi in casa: seconda sconfitta consecutiva e zero punti in classifica per loro.

Primo tempo equilibrato: le ospiti vanno in meta praticamente in apertura e in chiusura, con nel mezzo la realizzazione delle padrone di casa. Al 40′ si cambia campo sul 10-5 per le irlandesi. Nella ripresa poi non c’è storia: Miller e Caplice timbrano altre due mete per le irlandesi che chiudono la pratica.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni