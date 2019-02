Rugby, Sei Nazioni 2019: Sergio Parisse in dubbio per la sfida contro l’Irlanda all’Olimpico di Roma

L’Italia ha incominciato il raduno in vista della sfida all’Irlanda, terzo match del Sei Nazioni 2019 di rugby che andrà in scena domenica 24 febbraio (ore 16.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri si sono ritrovati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e si stanno preparando per affrontare i Verdi in un incontro molto sentito. La nostra Nazionale è reduce dalle sconfitte contro Scozia e Galles e punta a una reazione d’orgoglio.

Preoccupano però le condizioni del capitano Sergio Parisse, che non ha risposto subito alla convocazione di Conor O’Shea per verificare le proprie condizioni a seguito del trauma contusivo riportato nel match di top14 con lo Stade Francais, come rivela La Gazzetta dello Sport. Bisognerà dunque attendere segnali dalla Francia, in questo senso, per capire se il riferimento azzurro sarà a disposizione oppure dovrà dare forfait. In caso negativo, come è logico, si tratterebbe di un’assenza decisamente pesante dal punto di vista tecnico e psicologico. Da considerare, comunque, nella rosa i ritorni di Giulio Biseni e TitoTebaldi. A metà settimana ci sarà l’annuncio del XV titolare e in quel caso capiremo definitivamente chi potrà essere parte dello spettacolo sul rettangolo verde capitolino.

Foto: LPS/Luigi Mariani