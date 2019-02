Rugby, Sei Nazioni 2019: l’Irlanda ai raggi X. I detentori del titolo in calo in questo inizio di stagione

Sono i detentori del titolo del Sei Nazioni, coloro che hanno conquistato il Grand Slam nel 2018 e sono riusciti anche a battere i fenomenali All Blacks. Una stagione davvero mostruosa quella passata per l’Irlanda, che si è portata al secondo posto del ranking mondiale, a caccia dei neozelandesi che sono ovviamente ancora in testa. Ora però il passaggio al nuovo anno non è stato affrontato al meglio, con un leggero calo in questo inizio di torneo: prima la sconfitta con l’Inghilterra in casa, poi una performance tutt’altro che convincente a Murrayfield con la Scozia. Domenica saranno in scena allo Stadio Olimpico di Roma: mission impossible per gli azzurri, andiamo a scoprire gli avversari ai Raggi X.

È mancato qualcosa sotto il livello della concentrazione, ma anche a livello fisico e tattico le prestazioni non sono state eccellenti. Il gioco al piede messo in luce dalla fenomenale Inghilterra di Eddie Jones ha messo in crisi Rory Best e compagni. Anche la mischia non è stata al livello delle uscite migliori: nel primo e nel secondo match i Verdi hanno sofferto la spinta dei pacchetti avversari. In fase offensiva sono mancate le solite cavalcate dei ball carrier, anche nella fase difensiva, quella di maggior spicco della banda di Joe Schmidt, non si sono viste le solite chiusure e placcaggi che avevano dato spettacolo nella scorsa stagione.

Questi i convocati per le prime due uscite:

Avanti (21)

Rory Best (Ulster) 113 caps Capitano

Tadhg Beirne (Munster) 4 caps

Jack Conan (Leinster) 11 caps

Sean Cronin (Leinster) 65 caps

Ultan Dillane (Connacht) 11 caps

Tadhg Furlong (Leinster) 28 caps

Cian Healy (Leinster) 84 caps

Iain Henderson (Ulster) 42 caps

Dave Kilcoyne (Munster) 24 caps

Jack McGrath (Leinster) 53 caps

Jordi Murphy (Ulster) 26 caps

Sean O’Brien (Leinster) 52 caps

Peter O’Mahony (Munster) 52 caps (vc)

Andrew Porter (Leinster) 11 caps

Rhys Ruddock (Leinster) 21 caps

James Ryan (Leinster) 13 caps

John Ryan (Munster) 16 caps

Niall Scannell (Munster) 11 caps

CJ Stander (Munster) 28 caps

Devin Toner (Leinster) 63 caps

Josh van der Flier (Leinster) 13 caps

Trequarti (17)

Will Addison (Ulster) 3 caps

Bundee Aki (Connacht) 12 caps

Caolin Blade (Connacht) 0 caps

Joey Carbery (Munster) 16 caps

Jack Carty (Connacht) 0 caps

Andrew Conway (Munster) 10 caps

John Cooney (Ulster) 4 caps

Keith Earls (Munster) 72 caps

Chris Farrell (Munster) 3 caps

Tom Farrell (Connacht) 0 caps

Robbie Henshaw (Leinster) 36 caps

Rob Kearney (Leinster) 87 caps

Jordan Larmour (Leinster) 9 caps

Conor Murray (Munster) 67 caps

Garry Ringrose (Leinster) 17 caps

Jonathan Sexton (Leinster) 78 caps (vc)

Jacob Stockdale (Ulster) 14 caps

