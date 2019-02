Rugby, Sei Nazioni 2019: i precedenti tra Italia ed Irlanda. Una sola vittoria azzurra nel torneo

Terzo appuntamento, secondo consecutivo in casa, per quanto riguarda la Nazionale italiana di rugby nel Sei Nazioni 2019. Gli azzurri affrontano domenica pomeriggio i campioni in carica e detentori del Grand Slam dell’Irlanda in un match sulla carta ovviamente già scritto: servirà un miracolo alla banda guidata da Conor O’Shea per ribaltare il pronostico. A parlare chiaro è ovviamente la differente qualità delle due compagini, a rispecchiare tutto ciò ci sono i numeri: andiamo a scoprire infatti i precedenti tra le due compagini.

Precedenti Italia-Irlanda

Avversario 1º incontro 1ª vittoria G V N P PF PS % V/G Irlanda 31 dicembre 1988 6 maggio 1995 26 4 0 22 411 899 15,38

Precedenti Italia-Irlanda Sei Nazioni

Avversario G V N P PF PS % V/G Irlanda 19 1 0 18 253 696 5,26%

L’unica vittoria azzurra nel torneo è del lontano 2013: all’Olimpico la squadra guidata da Brunel riuscì addirittura a chiude il Sei Nazioni con due successi.

