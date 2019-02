Rugby: Matteo Minozzi vola in Inghilterra, sarà un giocatore dei Wasps

Colpo di mercato per i Wasps, squadra facente parte della Premiership di rugby: la compagine di Coventry, dove milita Michele Campagnaro, si è aggiudicata le prestazioni sportive di Matteo Minozzi, portando a quota due i giocatori italiani in rosa. L’estremo tricolore, fino ad oggi alle Zebre e fermo a causa di un bruttissimo infortunio rimediato ad inizio stagione, volerà in terra britannica dopo la Coppa del Mondo.

Queste le parole di Dai Young, presidente della compagine inglese: “Matteo è una grande promessa e nonostante la giovane età ha una buona esperienza internazionale in cascina. E’ stato pazzesco nel Sei Nazioni dello scorso anno con quattro mete in cinque partite, ed è un peccato che non lo vedremo nel torneo di quest’anno. Non c’è dubbio che quando avrà totalmente recuperato lo vedremo giocare la Rugby World Cup, e speriamo che darà ai nostri tifosi un assaggio di quello che vedranno al nostro stadio la prossima stagione”.

Le parole di Minozzi: “Parlando con alcuni miei amici agli Wasps, non hanno saputo trovare le parole per dire quanto fantastico sia il club. E’ stata una decisione facile per me e non vedo l’ora di mettermi alla prova in Premiership”.

Foto: LPS/Luigi Mariani