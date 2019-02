Rugby, Guinness Pro 14 2019: mission impossible con il Leinster per le Zebre

Giornata di riposo per quanto riguarda il Sei Nazioni, che dopo i primi due turni si prende una settimana di stop in vista del gran finale, si torna a parlare di club per quanto riguarda il rugby continentale: torna in scena il Guinness Pro 14 2019, che, nel week-end, vedrà disputarsi la sua quindicesima giornata. Protagoniste ovviamente le compagini italiane: scenario diverso per le Zebre che non giocheranno al Lanfranchi di Parma, come di consueto, ma allo ‘Zaffanella’ di Viadana, dove domani alle 15.30 è atteso il Leinster.

Avversario peggiore nel momento peggiore non poteva capitare alla squadra emiliana: le sconfitte consecutive per la banda di Michael Bradley sono addirittura sei, la vittoria manca da prima di Natale. I tanti infortuni arrivati nell’ultimo periodo non hanno sicuramente facilitato il compito della franchigia tricolore. Ora uno degli avversari più difficili del lotto: la squadra irlandese è infatti in testa alla classifica del proprio raggruppamento, di gran lunga la squadra che ha timbrato più punti fino ad ora di tutta la manifestazione. I precedenti parlano chiaro, mai una vittoria per il club italiano.

Periodo davvero durissimo per le Zebre quello che arriverà a breve, da affrontare ci saranno infatti tutte le compagini più dure, con quattro partite in casa e tre in trasferta: Leinster, Ulster, Glasgow Warriors, Munster, Connacht, Scarlets e Benetton. Queste le parole del mediano di apertura Carlo Canna ad OnRugby: “È un periodo particolare. Pian piano stiamo recuperando anche gli infortunati, Marcello (Violi) tra 20 giorni potrebbe essere in campo, anche Renato (Giammarioli) è vicino al rientro. Sappiamo che il calendario è molto duro e che dobbiamo recuperare un po’ la nostra anima offensiva e il nostro gioco”.

Foto: Pier Colombo