Rugby a 7, World Series Sydney 2019: la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA, ancora secondi

Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi.

Finalissima

Nuova Zelanda-USA 21-5

Finale 3° posto

Fiji-Inghilterra 17-19

Finale 5° posto

Australia-Sudafrica 10-12

Finale 9° posto

Giappone-Argentina 7-10

Finale 13° posto

Tonga-Samoa 5-25

Semifinali

Fiji-Nuova Zelanda 14-36

Inghilterra-USA 7-14

Semifinali 5° posto

Australia-Francia 17-14

Sudafrica-Spagna 33-0

Semifinali 9° posto

Giappone-Galles 19-17

Argentina-Canada 24-19

Semifinali 13° posto

Tonga-Kenya 20-17

Samoa-Scozia 26-12

Quarti di finale

Fiji-Australia 22-17

Nuova Zelanda-Francia 28-5

Sudafrica-Inghilterra 5-26

USA-Spagna 38-10

Quarti 9° posto

Giappone-Tonga 31-19

Galles-Kenya 19-14

Argentina-Samoa 36-12

Canada-Scozia 35-21

Classifica

Nuova Zelanda 76

USA 76

Fiji 72

Sudafrica 57

Inghilterra 55

Australia 47

Scozia 34

Spagna 32

Argentina 31

Samoa 30

Canada 25

Francia 24

Kenya 12

Galles 11

Giappone 11

Tonga 5 (presente solo nelle tappe oceaniche)

Zimbabwe 2 (presente solo nelle tappe africane)