Roma-Porto, quando si gioca? Date, programma, orari e tv delle sfide di andata e ritorno

La Roma affronterà il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono stati fortunati e hanno pescato l’avversario più abbordabile tra quelli inseriti nella prima fascia: l’urna di Nyon è stata benevola con i capitolini che potranno giocarsela alla pari con la compagine portoghese, brava a vincere il proprio girone ma indubbiamente è una squadra che può essere alla portata dei ragazzi di Eusebio Di Francesco che sono riusciti a evitare tutte le altre grandi corazzate d’Europa dopo essere arrivati al secondo posto nel gruppo alle spalle del Real Madrid.



La Roma giocherà l’incontro di andata all’Olimpico, il ritorno sarà invece in trasferta dove bisognerà cercare di fare il colpaccio per proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale: il sogno è quello di ripetere la cavalcata dello scorso anno quando i giallorossi arrivarono fino alle semifinali contro il Liverpool.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con le date e gli orari d’inizio di Roma-Porto, match validi per gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio.

ROMA-PORTO: QUANDO SI GIOCANO GLI OTTAVI DI FINALE? DATE, PROGRAMMA, ORARI

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO:

21.00 Roma-Porto

MERCOLEDI’ 6 MARZO:

21.00 Porto-Roma

ROMA-PORTO: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

L’andata sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Il ritorno sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per entrambe le partite.

