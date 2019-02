Rally Svezia 2019: Thierry Neuville guida dopo la prima speciale. Sebastien Ogier lo marca stretto

E’ iniziato quest’oggi il secondo round del Mondiale 2019 di rally. Dopo il tradizionale appuntamento di Montecarlo, sono Svezia e Norvegia ad essere le sedi del darsi sulle strade scandinave. Percorsi ghiacciati ed innevati, perimetrati dai caratteristici snow banks, hanno reso ancor più arduo l’agire degli equipaggi protagonisti di questo appuntamento iridato.

Ci eravamo lasciati con l’ormai consueto confronto tra il francese Sebastien Ogier e il belga Thierry Neuville, con l’asso transalpino uscito vittorioso con la Citroen nel caratteristico rally del Principato. Ebbene le temperature glaciali e gli scenari dove regna il bianco non hanno mutato gli equilibri da questo punto di vista dal momento che anche oggi nella prima speciale, che ha dato il via alla competizione, i due si sono confrontati. Nella super stage di Karlstad (1.90 km), su un circuito ricavato appositamente per l’evento, la Hyundai i20 di Neuville è stata la migliore con il crono di 1’34″9, a precedere di 0″8 Ogier e di 1″1 il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai), grande interprete di questi tracciati così particolari.

In quarta piazza si è classificata la prima delle Toyota, cioè quella dell’estone Ott Tanak, a 1″9 dal vincitore, mettendosi alle spalle il compagno di marca Jari-Matti Latvala (+2″0). Seguono la prima Ford Fiesta del finlandese Teemu Suninen (+2″7), la C3 dell’altro finnico Esapekka Lappi (+3″0) e la Toyota Yaris del nordico Marcus Grönholm (+4″1), una delle principali attrazioni di questo round. Il 2 volte iridato, la cui ultima stagione risaliva a 12 anni fa, è tornato a gareggiare, seguendo anche un po’ la moda del momento visto quanto fatto da un altro mostro sacro come Sebastien Loeb. Il 51enne ha corso nel WRC dal 1989 al 2010 e l’ultimo successo è datato 2007 nel rally della Nuova Zelanda. E’ evidente che la curiosità sulle sue prestazioni non è poca. Per quanto concerne il citato Loeb, il nove volte campione del mondo ha concluso 16° a 6″0 dalla vetta ma siamo solo all’inizio di questa corsa. Completano la top-10 la Yaris del britannico Kris Meeke e le due Skoda dei finlandesi Eerik Pietarinen e Jari Huttunen, tutti e tre distanziati di 4″4 dal vertice.

LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA SPECIALE – RALLY SVEZIA 2019

1.

11 Neuville Thierry – Gilsoul Nicolas

Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:34.9 72.1 2.

1 Ogier Sébastien – Ingrassia Julien

Citroën C3 WRC RC1 1:35.7 +0.8

+0.8 71.5

0.42 3.

89 Mikkelsen Andreas – Jæger Anders

Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:36.0 +1.1

+0.3 71.3

0.58 4.

8 Tänak Ott – Järveoja Martin

Toyota Yaris WRC RC1 1:36.8 +1.9

+0.8 70.7

1.00 5.

10 Latvala Jari-Matti – Anttila Miikka

Toyota Yaris WRC RC1 1:36.9 +2.0

+0.1 70.6

1.05 6.

3 Suninen Teemu – Salminen Marko

Ford Fiesta WRC RC1 1:37.6 +2.7

+0.7 70.1

1.42 7.

4 Lappi Esapekka – Ferm Janne

Citroën C3 WRC RC1 1:37.9 +3.0

+0.3 69.9

1.58 8.

68 Grönholm Marcus – Rautiainen Timo

Toyota Yaris WRC RC1 1:39.0 +4.1

+1.1 69.1

2.16 9.

5 Meeke Kris – Marshall Sebastian

Toyota Yaris WRC RC1 1:39.3 +4.4

+0.3 68.9

2.32 =

26 Pietarinen Eerik – Raitanen Juhana

Škoda Fabia R5 RC2 1:39.3 +4.4

+0.0 68.9

2.32 =

46 Huttunen Jari – Linnaketo Antti

Škoda Fabia R5 RC2 1:39.3 +4.4

+0.0 68.9

2.32

Twitter: @Giandomatrix

FOTOCATTAGNI