Prossimo turno Serie A, 25ma giornata: orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (22-24 febbraio)

La venticinquesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, sesta del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 22 e domenica 24 febbraio, ad eccezione di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi. Si inizierà venerdì 22 alle ore 20.30 con Mialn-Empoli, poi sabato 23 ci saranno altre due gare: alle ore 15.00 Torino-Atalanta ed alle ore 20.30 Frosinone-Roma.

Domenica 24 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Sampdoria-Cagliari, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Bologna-Juventus, Chievo-Genoa e Sassuolo-SPAL. Alle ore 18.00 toccherà a Parma-Napoli, mentre alle ore 20.30 spazio a Fiorentina-Inter.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della venticinquesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni. Come al solito DAZN ha i diritti della gara del sabato alle ore 20.30, della domenica alle ore 12.30 e di una delle gare della domenica alle ore 15.00.

Serie A di calcio – 25ma giornata 22.02. 20:30 Milan Empoli Sky 23.02. 15:00 Torino Atalanta Sky 23.02. 20:30 Frosinone Roma DAZN 24.02. 12:30 Sampdoria Cagliari DAZN 24.02. 15:00 Bologna Juventus Sky 24.02. 15:00 Chievo Genoa Sky 24.02. 15:00 Sassuolo SPAL DAZN 24.02. 18:00 Parma Napoli Sky 24.02. 20:30 Fiorentina Inter Sky rinviata Lazio Udinese rinviata

