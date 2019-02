Pentathlon, World Cup Il Cairo 2019: le italiane fanno quattro su quattro nelle qualificazioni e volano in finale

Inizia con il piede giusto la prima tappa stagionale della World Cup 2019 di pentathlon moderno di Il Cairo (Egitto). Nelle qualificazioni alla prova individuale femminile, infatti, tutte le nostre rappresentanti hanno passato il turno. Alice Sotero, Francesca Tognetti, Alessandra Frezza ed Elena Micheli, infatti, sono avanzate alla finale che si disputerà venerdì 1° marzo.

Nel Gruppo A Francesca Tognetti ha conquistato 229 punti nella scherma (20/13) quindi 263 punti nel nuoto con il tempo di 2:23.69 arrivando ad un totale di 1003 punti finali. Alice Sotero, invece, ha chiuso a quota 1005 punti dopo un ottimo 2:12.57 nel nuoto, per 285 punti, mentre nella scherma ha totalizzato 208 punti.

Nel Gruppo B, invece, ottavo posto complessivo per Alessandra Frezza con 993 punti (215 nella scherma con 18/14, quindi 262 punti nel nuoto con un 2:24.02) mentre Elena Micheli ha chiuso 13esima a 983 dopo un 18/14 nella scherma per 195 punti e un’ottima parte di nuoto in 2:15.41 per 280 punti.

Tra le qualificate non sono mancate sorprese tra le favorite, anche se la padrona di casa, la campionessa africana Haydy Morsy, è giunta solamente 32esima e ha dovuto aspettare il ripescaggio. L’egiziana, va ricordato, è già qualificata per Tokyo 2020.

ELENCO QUALIFICATE ALLA FINALE WORLD CUP 2019 – IL CAIRO

1. Q Qualifications A SUMMERS Francesca GBR

2. Q Qualifications A SILKINA Volha BLR

3. Q Qualifications A PERMYKINA Valeriya UKR

4. Q Qualifications A PROKOPENKO Anastasiya BLR

5. Q Qualifications A COYLE Natalya IRL

6. Q Qualifications A VENCKAUSKAITE Gintare LTU

7. Q Qualifications A CLOUVEL Elodie FRA

8. Q Qualifications A FRALTSOVA Kseniia RUS

9. Q Qualifications A IBATULLINA Adelina RUS

10. Q Qualifications A SOTERO Alice ITA

11. Q Qualifications A TOGNETTI Francesca ITA

12. Q Qualifications A FOLDHAZI Zsofia HUN

13. Q Qualifications A BRYSON Kerenza GBR

14. Q Qualifications A ACHTERBERG Samantha USA

15. Q Qualifications A OTEIZA Marie FRA

16. Q Qualifications B TOMONAGA Natsumi JPN

17. Q Qualifications B SCHLEU Annika GER

18. Q Qualifications B GUBAYDULLINA Gulnaz RUS

19. Q Qualifications B BATASHOVA Uliana RUS

20. Q Qualifications B BELHAMRI Julie FRA

21. Q Qualifications B PRASIANTSOVA Iryna BLR

22. Q Qualifications B FREZZA Alessandra ITA

23. Q Qualifications B KHOKHLOVA IRYNA ARG

24. Q Qualifications B POTAPENKO Elena KAZ

25. Q Qualifications B BARBAZA Manon FRA

26. Q Qualifications B KOVACS Sarolta HUN

27. Q Qualifications B KHALDOBA Tatsiana BLR

28. Q Qualifications B MICHELI Elena ITA

29. Q Qualifications B FOLLETT Charlie GBR

30. Q Qualifications B ALEKSZEJEV Tamara HUN

31. q Qualifications A VAN DER MERWE ALIDA RSA

32. q Qualifications A MORSY Haydy EGY

33. q Qualifications B YAMANAKA Shino JPN

34. q Qualifications A OZYUKSEL Ilke TUR

35. q Qualifications A ELGAMAL NOUREEN EGY

36. q Qualifications A LANGREHR Rebecca GER

