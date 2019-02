Pattinaggio artistico, Mondiali 2019: clamoroso in Russia! Evgenia Medvedeva convocata, Tuktamyševa resta fuori

Arriva una notizia clamorosa dalla Russia: la Vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva parteciperà ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico che si svolgeranno a Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. La decisione da parte della federazione è maturata dopo la Finale della Coppa di Russia andata in scena a Velikij Novgorod, vinta proprio da Medvedeva ai danni della seconda classificata Elizaveta Tuktamyševa, in ripresa da una brutta polmonite dopo una prima parte di stagione entusiasmante culminata con il terzo posto alla Finale Grand Prix di Vancouver.

La notizia è destinata a scatenare molte polemiche. Medvedeva, passata quest’anno alla corte di Brian Orser, seppur in questo momento in lieve crescita, durante l’anno è stata autrice di molte prove al di sotto delle aspettative. Nella Finale di Coppa di Russia stessa, oltre a ricevere una valutazione a dir poco eccessiva dalla giuria è stata anche graziata dal pannello tecnico su alcune rotazioni non riuscendo a completare neanche una combinazione triplo-triplo.

Amareggiata la reazione di Tuktamyševa che, in un tweet, ha scritto: “La bambina che era dentro di me ci credeva. L’hai uccisa. Ma sono una combattente e ritornerò”. La pattinatrice del maestro Mishin durante la stagione è stata certamente la russa più in forma nella massima categoria, l’unica tra l’altro ad atterrare un triplo axel perfettamente ruotato. Evgenia Medvedeva partirà dunque alla volta del Giappone insieme alle compagne di squadra Alina Zagitova (Campionessa Olimpica) e Sofia Samodurova (Campionessa Europea).

Foto: ISU Figure Skating