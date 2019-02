Pattinaggio artistico, Four Continents 2019: Rika Kihira trionfa nel singolo femminile. Moore Towers-Marinaro stupiscono tutti nelle coppie di artistico

Si è appena conclusa la seconda giornata di competizioni all’Honda Center di Anaheim (California, USA), teatro in questi giorni dei Four Continents 2019, importante rassegna di pattinaggio artistico riservata alle nazioni extrauropee.

Nella specialità del singolo femminile a trionfare è stata la giovane Rika Kihira. La pattinatrice giapponese, fresca vincitrice dell’ultima Finale Grand Prix di Vancouver, è stata protagonista di una grande rimonta dal quinto posto, conquistato grazie a una strategia di gara più conservativa: il talento di Nishinomiya infatti, dopo aver atterrato un ottimo triplo axel, ha deciso di non ripeterlo in combinazione, limitandosi a eseguire doppio axel/triplo toeloop, proseguendo poi il programma con elementi di qualità come triplo lutz/triplo toeloop e triplo lutz/doppio toeloop/doppio rittberger, ricevendo dalla giuria la valutazione nel segmento di 153.14 (82.74, 70.40) per 221.99 punti totali.

Al secondo posto si è piazzata l’ottima Elizabet Tursynbayeva, sesta dopo lo short; dopo una caduta iniziale sul quadruplo salchow, la russa naturalizzata kazaka ha ben eseguito i restanti elementi del layout, snocciolando con maestria tutte le combinazioni di salto con il bonus (triplo salchow/triplo toeloop, doppio axel/triplo toeloop, doppio axel/euler/triplo salchow) raccogliendo 139.37 (75.97, 65.40) per un totale di 207.46. A soli ventotto centesimi di distanza si è piazzata un’altra pattinatrice in rimonta, la nipponica Mai Mihara che, grazie soprattutto alla superiorità sulle componenti del programma, ha conquistato il secondo libero con 141.97 (74.67, 67.33) per 207.12 totali. Quarto posto per Kaori Sakamoto (206.79), vincitrice dell’edizione 2018, penalizzata da un errore nel doppio axel, eseguito solo singolo. Scivolano in quinta e sesta posizione le americane Bradie Tennell (202.07) e Mariah Bell (193.94).

Giochi apertissimi nella danza sul ghiaccio. Dopo la rhythm dance a portarsi momentaneamente al comando sono stati gli statunitensi Madison Hubbell-Zachary Donohue. In una gara di alto livello i Vice Campioni del Mondo hanno conquistato un punteggio di 81.95 (44.36, 37.59) staccando di meno di un punto i compagni di squadra Madison Chock-Evan Bates, secondi con 81.17 (44.78, 36.39), e i canadesi Kaetlin Weaver-Andrew Poje, al terzo posto con 80.56 (43.32, 37.24) a causa di una sequenza di twizzles non particolarmente pulita da parte di Andrew.

Risultato inaspettato nelle coppie di artistico con il primo posto provvisorio conquistato da Kirsten Moore Towers-Michael Marinaro, unici delle coppie di vertice a eseguire un programma pulito premiato con il punteggio di 74.66 (40.94, 33.72). Al secondo posto con 74.19 (39.90, 35.29) si sono piazzati i Vice Campioni Olimpiici cinesi Wenjiing Sui-Cong Han, autori di una prestazione viziata da una caduta nel triplo toeloop in parallelo, seguiti dai compagni di squadra Cheng Peng-Yang Jin, al terzo posto con 69.48 (38.66, 33.62) dopo una caduta sul triplo rittberger lanciato.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating